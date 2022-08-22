Анастасия Макеева быстро удалила посты об избиении мужа и поддержке спецоперации на Украине

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Анастасия Макеева быстро удалила посты об избиении мужа и поддержке спецоперации на Украине
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Фото из открытых источников

40-летняя Анастасия Макеева не так давно активно делилась со всеми юзерами информацией о том, что ее мужа люто избили соседи после регулярных переследований за поддержку специальной операции на территории Украины.

Но спустя несколько часов после первой из публикаций актриса театра и кино почему-то решила удалить все ранее написанные сообщения.

В последней публикации в микроблоге она заявляла, что не устанет поддерживать СВО ВС РФ и никогда не откажется от своей точки зрения. Но вскоре и этот пост был удален.

По сообщениям Макеевой, она с супругом Романом уже обратились в полицию с соответствующим заявлением. Нападавшим на супруга Анастасии и его сына андрея был их сосед.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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