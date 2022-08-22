«Царьград»: Расплата за предательство России и своих поклонников настигла группу «Сплин»

Группу «Сплин» настигла расплата за предательство России и свох российских поклонников. Произошло это уже на следующий день после рок-фестиваля «Чернозем».

На ежегодном мероприятиии, которое проходило в Воронежской области, музыкальный коллектив был хедлайнером. Но во время выступления учасники группы спели песню, посвященную поддержке сбежавших за границу артистов. Также музыканты открыто заявили, что они верят в «наступление того светлого дня, когда знаменитости вернутся назад в страну».

Некоторые зрители, услышав такое заявление, ушли прямо с концерта. Другая часть публики на следующий день осознала, что случилось. Поклонники пришли в ярость от такой выходки исполнителей.

«Валите вон из России, ви предатели», «Удачи вашей группе в Украине», «Попробуйте сунуться в Уфу с концертами!», «Крысы и лицемеры!», — соцсети группы «Сплин» переполнены гневными комментариями подписчиков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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