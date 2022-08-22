Депутат от Ростовской области Бородай призвал ввести в стране военное положение и мобилизацию

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Депутат от Ростовской области Бородай призвал ввести в стране военное положение и мобилизацию
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Фото из открытых источников

Александр Бородай призвал ввести в стране военное положение, а также выступил за проведение всеобщей воинской мобилизации. По мнению депутата Государственной Думы от Ростовской области,  это нужно сделать в связи с усугублением ситуации в Украине.

В официальном Telegram-канале чиновник заявил, что о деликатном характере СВО пора забыть. По мнению политика, правильным решением станет введение военного положения в приграничных областях и объявление в стране всеобщой мобилизации.

Бородай напомнил, что правительство Украины провело четыре мобилизационные волны. В то же время, говорит политический деятель, со стороны РФ принимают активное участие исключительно кадровые военнослужащие и добровольцы.

В связи с этим, как утверждает депутат от Ростовской области, противостояние является неравным. Оглашение мобилизации существенно укрепит положение страны на арене, добавил Александр Юрьевич.

«Похоже, возникает такая ситуация, когда у нас наступают малыми силами на превосходящие действия противника», — подчеркнул государственный деятель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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