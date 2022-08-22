Юлия Чичерина заявила об информационной войне, которую развязал против нее «бес» Виктор Шкулев

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Юлия Чичерина заявила об информационной войне, которую развязал против нее «бес» Виктор Шкулев
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Фото из открытых источников

Российская рок-певица Юлия Чичерина заявила, что против нее была развязана информационная война Виктором Шкулевым. По словам исполнительницы, СМИ медименеджера заглядывают в ее огород в то время, пока она на Украине.

Чичерина пожаловалась на журналиста Шкулева, который является владельцем нескольких популярных новостных изданий. Звезда назвала его «бесом», которого весь город боится.

Корреспонденты Виктора Михайловича, по сведениям Юлии, освещают, на каких Мерседесах она ездит, на фоне каких боевых машин поет, сколько денег получает. Шкулев якобы «засылает шавок на огород певицы, тем самым засвечивая геолокацию для свирепых бандеровцов».

Также Чичерина возмутилась тем, что издатель хвастается беременностью дочери от «содомита» Малахова.

«Если такой жестокий со своими, что говорить остальным? Семейство это рулит нашими мозгами, оно сидит в наших головах, распространяет сплетни. Хэйта этого беса боятся все в Екатеринбурге», - возмутилась популярная певица.

Напомним, 64-летний Виктор Шкулев является действующим руководителем Shkulev Media Holding. В ведущую медиакомпанию РФ входят такие порталы как Woman.ru, Wday.ru, StarHit.ru, VokrugSveta.ru, Elle.ru и многие другие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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