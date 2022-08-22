Клава Кока получила ключи от новой квартиры и похвасталась автомобилем Mercedes за 25 млн рублей

Екатеринбуржская певица Клава Кока похвасталась новыми покупками. Исполнительница показала ключи от элитной квартиры в центре Москвы и роскошный автомобиль Mercedes за 25 млн рублей.

Фото обновок видеоблогер опубликовала в соцcетях. При этом артистка в шутку назвала себя невестой с огромным приданым.

"Сегодня я наконец-то получила ключи от первой квартиры с видом моей мечты, которая была приобретена два года назад. Ну и авто теперь у меня упаковано в новом цвете. Я радуюсь, как ребёнок... Ура, теперь готова принимать поздравления", — написала Клава Кока под новыми снимками.

Отметим, что 26-летняя Клава Кока (настоящее имя Клавдия Вадимовна Высокова - прим.ред.) - одна из самый востребованных молодых исполнителей в России. Композиции певицы становятся хитами. Но еще семь лет назад совсем юной девушке заявили, что ей нет места на российской эстраде.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей