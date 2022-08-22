Кушанашвили заявил, что Макаревичу нужно было подумать о замене Нагиева в «Голосе 60+»

Совсем скоро на экранах стартует показ вокального проекта «Голос 60+». Зрители ждут любимое шоу, ведущей которого в этом году станет Лариса Гузеева.

Многие телезрители были удивлены, что Дмитрий Нагиев решил взять творческую паузу и уступил свое место на «Голосе» Гузеевой. Кушанашвили решил высказаться на этот счет. Как считает журналист, шоумен поступил дальновидно, заранее хорошенько оценив все за и против.

«Нагиев хитрее всех вас. Дмитрий подумал: «Я лучше пережду это время». В итоге он добился того, что даже покинув «Голос» сохранил хорошие отношения с Эрнстом. Если он оставил шоу, значит у него вскоре будет иной проект. Ведь если молчать, перепадет что-нибудь другое по-любому», — заявил Кушанашвили.

Колумнист добавил, что многим знаменитостям стоит поучиться у Нагиева.

«Как вам такое ? Cвихнувшийся на старости лет Макаревич? Или «Машина времени» без концертов вплоть до 2048 года? Нужно было и ему так сделать», — сказал Отар Шалвович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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