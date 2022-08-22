Максим Фадеев разочаровался в певице Наргиз после ее слов о смерти Дарьи Дугиной

Наргиз Закирова прокомментировала преждевременный уход 29-летней журналистки Дарьи Дугиной. Певица, въезд которой в Россию запрещен, не скрывала злорадства и ненеависти. Циничная публикация артистки шокировала продюсера Максима Фадеева.

Когда исполнительница узнала о трагедии, она написала краткий пост: ««Welcome to hell» (что в переводе означает Добро пожаловать в ад). Фадеев, который в свое время из певицы сделал настоящую звезду, заявил, что он очень сожалеет, наблюдая за тем, в кого превратилась артистка. Поступок Наргиз, по мнению композитора, является непотребным и бесчеловечным.

«Люди видят все сами», — с болью обратился к поклонникам музыкант.

Также Максим вспомнил, что неоднократно пел с ней душераздирающие композиции о любви, и как зрители доверяли звезде.

«Это была важная и честная работа. Сейчас мы видим то, что мы видим. Увидели мы настоящую бесчеловечность и похабность», — отметил Фадеев.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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