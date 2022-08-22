Мужа актрисы Анастасии Макевой жестоко избили за поддержку спецоперации на территории Украины

Анастасия Макеева, российская актриса театра и кино, заявила, что ее мужа Романа Малькова избили за поддержку спецоперации на территории Украины.

Супруг знаменитости подвергся жестокому нападению. Сперва сосед Романа напал на его несовершеннолетнего сына Андрея и избил его за поддержку спецоперации. Парню мужчина пытался сорвать палец и нанес несколько сильных ударов по плечу.

Отец мальчика не оставался в стороне. В итоге супруг Макеевой, пытаясь защитить сына, также был избит и искусан. Сосед нанес побои мужчине и порвал футболку с символом поддержки ВС РФ. Мальков планирует провести обследование головы, ведь по ней тоже было нанесено несколько ударов кулаком.

По словам кинозвезды, ее пасынок подвергается регулярной травле со стороны соседей из-за поддержки СВО. Якобы они поставили несколько скрытых камер, чтобы следить за звездной семьей.

Актриса в своих соцсетях сообщила, что они с мужем написали заявление о преступлении в правоохранительные органы. Также Макеева не собирается отказываться от своей гражданской позиции. Несмотря на инцидент, Анастасия и Роман продолжат отстаивать свою точку зрения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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