Певец Сергей Лазарев решился на отъезд из России: «Я не боюсь»

39-летний российский исполнитель Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает на тропических Мальдивах, заявил, что решил уехать из России. Об этом бывший участник группы Smash написал в социальной сети.

Певец, даже находясь на отдыхе, не забывает о поклонниках. Артист регулярно публикует посты и новые фото в своем микроблоге. В ходе очередного включения Лазарев признался, что после возвращения на родину он пробудет там недолго. Сергей решился на отъезд из России после двух заключительных концертов.

Отыграв последние выступления, исполнитель отправится в Белоруссию.