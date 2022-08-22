Певец Сергей Лазарев решился на отъезд из России: «Я не боюсь»

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Певец Сергей Лазарев решился на отъезд из России: «Я не боюсь»
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Фото из открытых источников

39-летний российский исполнитель Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает на тропических Мальдивах, заявил, что решил уехать из России. Об этом бывший участник группы Smash написал в социальной сети.

Певец, даже находясь на отдыхе, не забывает о поклонниках. Артист регулярно публикует посты и новые фото в своем микроблоге. В ходе очередного включения Лазарев признался, что после возвращения на родину он пробудет там недолго. Сергей решился на отъезд из России после двух заключительных концертов.

Отыграв последние выступления, исполнитель отправится в Белоруссию.

«5 сентября, а также 9 сентября в Сочи и Анапе выступлю с прощальными концертами в рамках шоу N-Tour. Остался месяц до премьеры моего шоу «Я не боюсь», которое пройдет в Минске!» — написал он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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