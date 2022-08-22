Певица Наргиз Закирова поглумилась над смертью Дарьи Дугиной

Певица Наргиз Закирова поглумилась над смертью 29-летней Дарьи Дугиной, автомобиль которой взорвали два дня назад. Артистка продолжает шокировать заявлениями о гражданах России - страны, где она заработала славу и миллионы. «Welcome to Hell B***», — написала она.

Минувшей ночью в столице произошло преднамеренное убийство дочери знаменитого российского политолога Александра Дугина. Неизвестный преступник взорвал авто, которой управляла молодая женщина. Трагическую ситуацию решила прокомментировать Наргиз Закирова. Исполнительница в соцсети сделала репост жены публициста и репортера Александра Невзорова, которая упивается преждевременной смертью Дарьи.

«Он редкостная. На совести его тысячи погибших людей. Взорвали не его, а дочь. Может быть это случайность или «карма». Теперь он понимает, каково это хоронить своего ребенка. Хотя дочь была такой же как ее звездный отец», — говорится в одном из фрагментов опубликованного текста.

Стоит отметить, что после заявления о начале специальной военной операции Наргиз заявила об антироссийской позиции. Певица была депортирована из страны. Артистке въезд на территорию РФ запрещен на целых 50 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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