Певица Пугачёва впервые обозначила свою позицию, поддержав кинорежиссёра Серебренникова
Фото из открытых источников
Алла Пугачёва впервые обозначила свою гражданскую позицию, поддержав Кирилла Серебренникова. Певица пришла на премьеру фильма «Жена Чайковского» скандального кинорежиссёра.
Примадонна на протяжении последних несколько месяцев никак не комментировала политическую ситуацию в стране. Но за эстрадную артистку говорят ее поступки. Недавно Алла Борисовна посетила премьеру художественного фильма Серебренникова, эмигрировавшего в Латвию.
Напомним, что российский режиссёр напоролся на резкую волну критики из-за его провокационных высказываний об СВО в Украине. Среди прочего Кирилл, который после отъезда из страны в Францию, отметил, что русская культура государству неинтересна.
Но это не помешало Пугачёвой посетить премьеру нашумевшей кинократины. Таким поступком, считают юзеры, Примадонна четко обозначила свою позицию о происходящем в стране и за её пределами.
Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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