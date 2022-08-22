В Сети появились свежие фото онкобольной Лаймы Вайкуле из Риги

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В Сети появились свежие фото онкобольной Лаймы Вайкуле из Риги
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Фото из открытых источников

В Интернете появились свежие фотографии эстрадной певицы Лаймы Вайкуле. По слухам, у 68-летней артистки случился рецедив рака молочной железы.

Вайкуле вместе с верной подругой, Примадонной российской эстрады, появилась на премьерном показе художественного фильма режиссера Кирилла Серебрянникова под названием "Жена Чайковского".

Очевидцы засняли на камеру знаменитых артисток. Онкобольная Лайма продемонстрировала короткую стрижку, которую она раньше тщательно прятала под разнообразными головными уборами.

Напомним, у латвийской исполнительницы нашли злокачественное образование в груди еще в 90-их годах. Тогда певица, находясь на грани между жизнью и смертью, смогла побороть тяжелое заболевание. О том, что Вайкуле снова сражается с коварной онкологической болезнью, подтверждают ее близкие знакомые.

  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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