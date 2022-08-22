Роман Григорьев заявил, что сериал «Сваты» теперь будут снимать в Польше

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Роман Григорьев заявил, что сериал «Сваты» теперь будут снимать в Польше
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Фото из открытых источников
Режиссёр Роман Григорьев заявил о том, что «Сваты» теперь будут снимать в Польше. Местная киностудия будет работать над комедийным проектом по мотивам востребованного в России сериала.
По заявлению кинокритика, у поляков этот мнгосерийный фильм всегда пользовался большой популярностью. Многие из телеканалов даже делали дубляж, чтобы не только русскоязычные жители его смотрели. Теперь деятели Польши решились на съёмки собственных «Сватов». «Сваты» —это украинско-русский популярный комедийный телевизионный сериал от студии «Квартал 95». Выходил на экраны российского ТВ с 2009 года. 
Одной из причин отсутствия продолжения проекта могла стать СВО. Между актерами произошел конфликт после начала действий на Украине. Кроме того, в 8 сезоне от съёмок отказался Федор Добронравов, который воплотил образ Ивана Будько.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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