Роман Григорьев заявил, что сериал «Сваты» теперь будут снимать в Польше

Режиссёр Роман Григорьев заявил о том, что «Сваты» теперь будут снимать в Польше. Местная киностудия будет работать над комедийным проектом по мотивам востребованного в России сериала.

По заявлению кинокритика, у поляков этот мнгосерийный фильм всегда пользовался большой популярностью. Многие из телеканалов даже делали дубляж, чтобы не только русскоязычные жители его смотрели. Теперь деятели Польши решились на с ъёмки собственных «Сватов». «Сваты» —это украинско-русский популярный комедийный телевизионный сериал от студии «Квартал 95». Выходил на экраны российского ТВ с 2009 года.