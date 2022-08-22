Вайкуле, Гребенщиков и Сердючка просили 2 миллиона рублей за свои выступления в России

СМИ удалось выяснить, какие суммы зарабатывали знаменитости, которые после старта СВО покинули родину. По информации Комсомольской правды, за свои корпоративы и концерты некоторые артисты получали баснословные деньги.

Как всплыло, российская рок-группа "Аквариум" и ее бессменный лидер Борис Гребенщиков за одно свое выступление в РФ просили от 35 тысяч евро. Это, к слову, примерно 2 млн. рублей.

Теперь же участники коллектива, которые заработали здесь миллионы, покинули Российскую Федерацию и улетели в Британию. Из-за рубежа артисты частенько критикуют российское правительство и всячески оскорбляют своих коллег по шоу-бизнесу и россиян.

Также оказалось, что за 2 млн. рублей выступать перед русской публикой соглашались певец из Украины Андрей Данилко (сценический образ которого Верка Сердючка) и латвийская артитска Лайма Вайкуле.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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