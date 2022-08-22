Скрывающая мужа Оксана Фёдорова опубликовала фото с молодым красавцем

Оксана Фёдорова не рассказывает ни слова о своей личной жизни. Мужем красавицы-телеведущей является сотрудник администрации президента Андрей Бородин. Совместных фотографий супругов поклонники никогда не видели.

В соцсетях на днях Оксана опубликовала очередное фото, которым не на шутку заинтриговала фанатов. На снимке Фёдорова запечатлена в роскошном платье. Спутником длинноногой модели стал молодой красивый мужчина в эффектном черном костюме.

Кадр «Мисс Вселенная» не подписала. Теперь подписчикам стоит лишь догадываться, что связывает Оксану и незнакомого обольстителя.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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