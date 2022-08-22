Смольный не готов вкладываться в решение проблемы мусорной реформы в Петербурге

Гендиректор корпорации «Интер РАО» Борис Ковальчук предложил способ решения проблемы мусорной реформы, но власти Санкт-Петербурга оказались не готовы к сотрудничеству.

С началом мусорной реформы в Петербурге обращением отходов начал заниматься «Невский экологический оператор» (НЭО). Однако он оказался не готов вывозить мусор по новым правилам, поскольку для реализации плана необходимы были мусороперерабатывающие заводы, которые так и не были построены.

По словам Ковальчука, проблему можно решить дофинансированием НЭО со 100 млн до 16 млрд рублей. С соответствующим предложением он обратился в Смольный, где ему ответили отказом, сославшись на необходимость более подробной экономической модели, а также на отсутствие средств в бюджете.

Тем самым, власти Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым вновь продемонстрировали неготовность вкладываться в решение проблем города, предпочитая абстрагироваться от просьб петербуржцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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