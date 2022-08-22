Собчак назвала людоедкой Люсю Штейн, которая поглумилась над смертью Дарьи Дугиной

Ксения Собчак назвала людоедкой 26-летнюю Люсю Штейн, которая открыто посмеялась над смертью Дарьи Дугиной. Светская львица заявила, что одиозная участница Pussy Riot потеряла человеческое лицо.

В своем «Телеграме» телеведущая нелестно отозвалась об оппозиционерке. Как отметила Ксюша, Штейн потеряла облик человека и превратилась в настоящую людоедку. Собчак считает мерзким, что Люся радуется смерти молодой девушки и большому горю ее пожилого отца.

«Всем, кто радуется чужим смертям, хочу напомнить, что они намного ближе друг к другу, чем думают», — заметила Собчак.

Напомним, Люся — это модель, актриса, дочь популярного театрального режиссера Петра Штейна. Бежавшая из России Штейн издевательськи поглумилась над горем отца Дуугиной. Девушка разместила в социальной сети фото с отцом погибшей Дарьи со словами: «Кто-либо видел девочку?».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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