Стало известно, что праздник с участием Ивана Урганта стоит 5 миллионов рублей

Теле- и радиоведущий Иван Ургант после закрытия программы «Вечерний Ургант» не опускает руки. Также не останется шоумен без средств к существованию.

Журналистам «Комсомольской правды» удалось выяснить, сколько зарабатывает популярный в России комик. Иван, помимо работы ведущего на телевидении, зарабатывает немалые деньги на корпоративах.

Итак, чтобы Ургант появился у Вас на празднике, придется отдать не менее 5 миллионов рублей. За границей выступление шоумена на мероприятиях обойдется в 75 тысяч евро.

Напомним, что развлекательная передача «Вечерний Ургант» перестала выходить на Первый канал в феврале 2022 года. После старта специальной военной операции РФ на Донбассе вещательную сетку федерального телеканала пришлось переориентировать на различные общественно-политические программы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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