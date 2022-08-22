Журнал с певицей Манижей сняли с печати из-за попадания артистки в черный список

Журнал «Собака.ru» сняли с печати из-за попадания на обложку «запрещенной» певицы Манижи. Напомним, Manizha попала в так называемый черный список.

В Telegram-канал репортер Алексей Пивоваров рассказал подробности инцидента. По словам журналиста, в текущем году Манижа станет хедлайнером ежегодного фестиваля в Усть-Лабинске, который посвящен казачьей культуре. В связи с этим издание взяло у 31-летней певицы интервью, а также поместило исполнительницу песен на обложку.

Но на днях стало известно, что новый номер издания был отправлен в типографию, а позже снят с печати. Главная причина такого решения - попадание российской артистки таджикского происхождения в список запрещенных артистов в РФ.

Ранее Манижа Далеровна Хамраева пожаловалась на то, что иностранные партнеры требуют от нее уехать из страны. В ином случае музыку участницы «Евровидения» перестанут дистрибьютировать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей