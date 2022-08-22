Журналист Шахназаров назвал Станислава Садальского злобным троллем. Блогер открыто высказался о киноактере в утреннем шоу «Полный абзац».

Как отметил партнер Михаила по программе Александр Карлов, недавно Алла Пугачева решила подарить Садальскому парфюм. Ароматный флакон Примадонна передала своему другу из Израиля.

Шахназаров отреагировал на эту новость: «А он дурно пахнет? Нет парфюма у него, ведь он злобный тролль. Зашел я однажды в заведение. Девушка сделала мне комплимент, отметив, что я очень похож на одного ее любимого актера - Стаса Садальского. Если б ты тогда видел мое лицо. Он конечно хороший актер, играет в антрепризах и похож на Депардье».

Александр поспешил напомнить, что Садальский актер одной роли: «Бедолага, разменял восьмой десяток».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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