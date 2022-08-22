Журналист Шахназаров заявил об уроке подлости и предательства от актрисы Юлии Ауг

Юлия Ауг, которая высказалась за снос мемориального танка Т-34 в городе Нарва (Эстония), вызвала гнев со стороны Михаила Шахназарова. Журналист раскритиковал актрису за ее искаженное мнение.

Покинувшая РФ знаменитость сделала заявление о том, что мемориальный танк Т-34 нужно было снести в 90-е годы. В интервью 52-летняя сценарист процесс сноса назвала неизбежным и вместе с тем прекрасным.

«Для нее советский танк — не более чем кусок железа», — написал Шахназаров в соцсетях.

Публицист заявил, что Ауг преподала ему урок подлости и предательства. По мнению журналиста, артистка не знает, что такое гордость за родину и память.

«У нее не было, да и нет родины. В голове у нее нет места для пaмяти и гордости», - отметил блогер.

При этом Шахназаров считает, что Юлия вскоре вернется в Россию.

Стоит сказать, что Юлия Ауг находится в числе тех, кого нынче не жалуют. Актриса менее полугода назад была «отменена» из-за нелестных высказываний о РФ и ее гражданах. Пока звезда жила в Эстонии, она постоянно выступала с резкой критикой в адрес властей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей