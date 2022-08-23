76-летнюю Людмилу Порывай призывают депортировать из США из-за танцев с украинским флагом

Людмила Порывай, посетив выступление Ирины Билык в Майами, оказалась в центре громкого скандала. 76-летняя женщина, которая долгое время проживает в Майами, напоролась на волну критики от своих подписчиков. Поклонники призвали депортировать из США мать Королевой из-за грязных танцев с украинским флагом в руках.

Недавно мама российской певицы явилась на концерт украинской исполнительницы. Во время выступления перед толпой пенсионерка не постыдилась энергично танцевать и прыгать с флагом Украины, выкрикивая националистические лозунги. После этого поступка под публикацией Людмилы в соцсетях появилась масса недовольных комментаторов. За неподобающее поведение фанаты пожелали извинений. Но некоторые юзеры призвали и вовсе депортировать госпожу Порывай из Америки.

"Патриотка, которая 30 лет живет в Майами, возвращайся на родину. Помогай там, а не говори гадости"; "Нужно ее отправить в Россию, пусть там отвечает по-полной за свои слова!" "Вышвырнуть ее из США нужно, срочно", - пишет возмущенный народ.

Добавим, что во время мероприятия Людмила Порывай не заступилась за своего зятя Тарзана, который был нецензурно обозван. Женщина лишь громко посмеялась в ответ на унижение Сергея Глушко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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