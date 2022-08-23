Беглов вновь «попиарился» на строительстве новых школ при их критической нехватке

В Санкт-Петербурге критически стоит вопрос с нехваткой новых школ. Родители стоят в огромных очередях, чтобы отдать своих детей в первый класс. Тем временем в Смольном не стесняются отчитываться о возведении новых учебных заведений, которых все равно недостаточно.

Телеканал «Санкт-Петербург», финансируемый Смольным, отчитался, что в новом учебном году в городе отроются сразу четыре школы в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Так, двери перед учениками распахнет общеобразовательная школа № 165 на Комендантском проспекте, рассчитанная на 1375 мест. Также в новом учебном году отроется лице №369, в котором провели реконструкцию. Помимо того, правительство Санкт-Петербурга выкупает здание на территории жилого комплекса «Цветной город» в Красногвардейском районе – оно станет филиалом школы №164. Еще одна новая школа откроется в Пушкине на Промышленной улице.

«Одна из целей национального развития нашей страны в соответствии с указом Президента – развитие талантов каждого ребёнка. Школы, которые открываются в Петербурге в рамках нацпроекта, позволят выявлять и развивать таланты каждого ученика», – заявил губернатор Александр Беглов.

Подобные громкие заявления градоначальника выглядят довольно абсурдно на том фоне, что петербуржцы не перестают жаловаться на критическую нехватку новых школ. Некоторые законные представители детей вынуждены стоять огромные очереди, чтобы записать будущих учеников в первые классы. Сроки возведения ряда объектов переносят далеко не в первый раз. Из-за этого детям приходится ездить на учебу в другие районы города.

Ранее СМИ обратили внимание, что Смольный не успевает решить проблему с нехваткой школ к началу нового учебного года. Отдельное внимание на проблему обратил общественный активист Павел Бойченко, указав, что на сегодняшний день в Петербурге в два раза больше детей, чем новых мест в учебных заведениях. А если не считать реконструированные школы, как подчеркивает Бойченко, то в 4 раза больше.

Журналисты подчеркивали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не смог сдержать данное обещание по возведению новых школ. Так, в 2021 году градоначальник пообещал, что за три года в Петербурге построят 31 школу. Однако как оказалось, объекты будут возведены не раньше 2025 года.

Вышеуказанные факты в очередной раз говорят о том, что чиновники Смольного и губернатор Беглов предпочитают лишь «пиариться» на небольших достижениях в то время как проблемы в городе не решаются годами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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