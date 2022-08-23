Галкин вышел в сине-желтом костюме на сцену в Польше, поддержав Украину

Российский пародист Максим Галкин 22.08.2022 года выступил с сольным концертом в Варшаве. После выступления артист эстрады решил поделиться небольшим видеофрагментом в своей соцсети Instagram. На сцене юморист появился в сине-желтом костюме, поддержав таким образом Украину.

«Спасибо огромное всем зрителям в Варшаве! Я получил заряд невероятной энергии!» — оставил подпись под роликом Галкин.

В многочисленных комментариях фанаты поддержали любимца и оставили слова благодарности за прошедшее выступление.

Отметим, что Максима похвалила Нателла Крапивина, экс-продюсер Светланы Лободы. По словам украинского клипмейкера, стендап-комик собрал в Польше полный стадион.

Максим Галкин продолжает гастроли по странам Европі. Шоумену, который оставил свою семью в Юрмале, предстоит выступить в Лондоне, Австралии, Новой Зеландии и США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей