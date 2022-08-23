«Горюй и плачь»: Отар Кушанашвили негативно высказался об Александре Дугине

Отар Кушанашвили негативно высказался об Александре Дугине. Журналист осудил отца убитой журналистки Дарьи.

Телеведущий в соцсети «Телеграм» решил высказаться по поводу трагической гибели 29-летней активистки и ее отца-политика. По словам публициста, то, о чем вежает философ Александр, является сплошной метафизикой. Кушанашвили считет странным, что после смерти наследницы Дугин публикует рассуждения о русском народе, которого ничем не сломить. Отар не понимает выражения общественного деятеля «борьба священная».

«Плачь и горюй. Выпей, в конце концов, чтобы все святые заступились там за твою дочку. Чтоб приглядели за ней и приютили в небесном приюте, где сейчас парит ее душа. И пой песни, что драгоценную жизнь не вправе никто у человека отнимать, а жизнь дочери твоей превыше взглядов и принципов твоих...» — сказал колумнист.

По всей видимости, Кушанашвили имеет ввиду слова Дугина о том, что РФ не сломают «никакие невыносимые удары», которые были нанесены по его семье. Александр Гельевич уверен, что в данной ситуации нужна победа, а не месть.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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