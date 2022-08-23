Калашникова заявила, что у её избранника Семёнова нет интрижек с Ольгой Бузовой

Анна Калашникова была вынуждена высказаться на счет слухов о романе её богатого возлюбленного с Ольгой Бузовой. Модель заявила, что у Ивана Семёнова нет никаких интрижек с певицей.

Поводом для обращения актрисы стали слухи о романе экс-телеведущей «Дома-2» и успешного бизнесмена. Бузову и Семёнова заметили в одной компании - на дне рождения брата любовника Калашниковой.

Однако избранница банкира заявила, что это всего лишь сплетни, отказавшись комментирвать любые слухи.

«Мы с ним не расставались. От любых комментариев на эту тему я воздержусь», – сказала актриса.

Следует сказать, что несмотря на любовные отношени Анны и Ивана, прошлой зимой пара рассталась. Тогда СМИ заподозрили Семёнова в изменах. Вскоре влюбленные помирились.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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