Максим Галкин похвастался шикарными апартаментами в Лондоне с видом на легендарную арену The O2

Максим Галкин, супруг Примадонны российской эстрады, сегодня прибыл в Лондон. В столицу Британии стендап-комик прилетел в рамках большого гастрольного тура по странам Европы.

В своих соцсетях 46-летний шоумен поспешил похвастаться шикарными апартаментами. Просторный номер в Лондоне расположен рядом с легандарной ареной The O2, где юморист выступит с концертом.

"Я в Лондоне! С замечательным залом, в котором и состоится мой очередной сольный концерт. Я хочу вам показать легендарный стадион The O2. Вот он, какой красавец. Лондонцы, завтра всех жду", — сказал Галкин и опубликовал видеоролик.

Напомним, вчера Максим дал концерт в Варшаве на площадке Klub Stodoła. Российский пародист собрал полный зал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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