Младший сын Кристины Орбакайте опубликовал фото, на котором похож на бабушку Аллу Пугачеву

Младший сын певицы Кристины Орбакайте опубликовал новое фото, на котором он очень похож на свою звездную бабушку Аллу Пугачеву. На снимке у парня рыжие локоны вместо белокурых.

Дени Байсаров унаследовал яркую внешность от своей мамы. В детстве у мальчика были светлые вьющиеся локоны.

Но сейчас 24-летний внук Пугачевой выглядит иначе. В социальной сети сын Орбакайте опубликовал новый фотоснимок, на котором видно, что у студента изменился цвет волос.

Они приобрели рыжий оттенок, благодаря чему Байсаров стал похожим на свою знаменитую бабушку, а также старшего брата Никиту. Хотя не исключено, что такая рыжина является результатом цветового искажения на снимке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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