Бабичев высказался о молчании Аллы Пугачёвой: «Не время для громких заявлений»

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Бабичев высказался о молчании Аллы Пугачёвой: «Не время для громких заявлений»
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Фото из открытых источников

Алла Пугачёва по-прежнему не обозначила своё отношение к спецоперации. Евгений Бабичев рассказал о причинах молчания Примадонны. По мнению музыкального критика, вместо артистки говорит ее муж. Сама певица заняла позицию хранительницы домашнего очага, и это хорошее решение умной, опытной и хитрой женщины.

Многие ждут, когда Алла Брисовна обозначит свою позицию касательно СВО. Недавно народная артистка появилась в Латвии на премьере кинокартины российского режиссёра Серебренникова. Поклонникам показалось, что таким образом Примадонна российской эстрады поддержала украинцев. Евгений Бабичев не согласен с такими рассуждениями.

Медийный ведущий утверждает, что Галкин высказал и свою позицию, и позицию знаменитой супруги.  

«Галкин везде кричит, как он относится к этому конфликту. Делает он это публично во время своих выступлений», – заявил критик.

Он добавил, что Пугачёва занимается детьми и семейным очагом. Большой жизненный опыт Примадонны подсказывает ей, что лучше переждать этот момент и не жалеть о ранее сказанном. Мудрая певица уверена, что сейчас не лучшее время для каких-либо громких заявлений.

А в том, что Алла Борисовна посетила показ художественного фильма Серебренникова, эксперт не видит ничего страшного. Не исключено, что 73-летней исполнительнице нравится творчество Кирилла Семёновича.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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