Олег Рой признался, что в каждом ребенке видит погибшего 13 лет назад сына Женю

13 лет назад у Олега Роя случилась страшная трагедия. Умер его старший сын, который случайно выпал из открытого окна, наряжая елку к Рождеству в московской квартире. 18-летний юноша оступился, в связи с чем у табуретки подломилась ножка и он упал в оконную пройму.

Олег Юрьевич признался, что иногда сходит с ума от мыслей, и в каждом ребенка видит любимого Женю. Даже сейчас писателю больно говорить о потере своего наследника...

«В каждом ребенке я вижу своего сына. Недавно подумал о том, как бы могли выглядеть наши внуки? Как бы они меня звали — дедом? Как бы обнимали крепко за шею. Я написал бы посвящение внукам. И, кажется, я схожу с ума, просто живу той жизнью, которой никогда не будет. Мечтал, что у меня сын, внуки, они где-то рядом. А тут вдруг ощутил, что нет ничего, и не будет никогда», —признался писатель.

Олег Рой ни разу не задавал вопрос, за что ему и почему такое горе. 56-летний сценарист принял это как данность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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