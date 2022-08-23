Певица Светлана Лобода впервые за долгое время вышла в свет с дочкой Евангелиной и сестрой

Певица Светлана Лобода впервые за длительное время вышла в свет со своей дочкой Евангелиной. Наследница 39-летней артистки выросла и похорошела.

Украинская исполнительница с конца февраля практически не появлялась на публике. Не так давно Светлана вернулась к концертной деятельности. А на днях Лобода опубликовала новое фото со своей дочкой и сестрой Ксенией. Для выхода в свет певица одела синий брючный костюм оверсайз.

11-летняя Евангелина похорошела. Теперь у девочки роскошные локоны. Дочь звезды одела белую футболку и модную юбку в складки. Дополнили модный образ высокие носки и белые кеды.

В руках у Евангелины и Ксении был украинский флаг. Лобода держала большой желто-синий букет цветов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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