Александр Нетесов в ходе интересного исследования выяснил, кто из звёзд эстрады наиболее навредил России. По словам политолога, этот рейтинг возглавил стендап-комик Максим Галкин.

Шоумен неоднократно бросал гневые высказывания в адрес соотечественников, критиковал российские власти, осуждал коллег по шоу-бизнесу за поддержку СВО на Донбассе.

Второе место в списке за Чулпан Хаматовой за ее негатвные заявления. Актриса даже сообщила о готовности в любой момент отказаться от присвоенного ей звания Народной артистки.

Замкнула тройку артистов-вредителей Юлия Ауг, еще одна российская актриса, которая с завидной регулярностью поливает грязью русских. Несмотря на ненависть к России, она продолжает здесь зарабатывать.

В список звёзд-предателей также заслуженно попали другие знаменитости, включая Андрея Макаревича, Макса Покровского, Божену Рынску и Бориса Гребенщикова.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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