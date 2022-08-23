Потерявшая миллионные доходы певица Лобода начала самостоятельно пылесосить в доме

В певицы Светланы Лободы, судя по всему, наступил очень тяжелый период в жизни. Произошло это в том числе из-за отсутствия баснословных гонораров. За рубежом у нее нет многомиллионной армии фанатов, а выступления в Европе не расписаны на несколько месяцев вперед. В итоге потерявшая миллионные доходы артистка вынуждена самостоятельно пылесосить в доме.

Украинскую исполнительницу и в будущем ждут серьёзные перемены. 39-летняя Лобода, которая за один корпоратив в РФ зарабатывала от 90 тысяч евро (около 5,3 млн рублей), сейчас вынуждена бедствовать. В недавнем интервью Светлана призналась, что впервые за всю жизнь ей пришлось пылесосить в доме. И произошло это отнюдь не из-за хорошей жизни.

Напомним, ранее Лобода была вынуждена извиниться перед своими украинскими поклонниками. Украинцам не понравилось выступление артистки, которая пела на русском языке.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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