Иосиф Пригожин объяснил, с чем связан успех Юрия Шатунова и «Ласкового мая». По словам знаменитого в России продюсера, публике понравилась непосредственность участников коллектива, которая не была придуманной.

В документальном кинофильме, посвящённом легендарной поп-группе, Иосиф поведал, как юноша с детского дома по имени Юрий смог стать настоящей звездой. Как вспоминает супруг Валерии, покойный артист завоевал любовь многомиллионной публики благодаря настоящей искренности и откровенности. Согласитесь, ведь зритель чувствует, когда его пытается кто-либо обмануть. Исполнитель «Белых роз» делился со слушателями теми эмоциями, которые исходили прямо из сердца и души.

На заметку: Группа «Ласковый май», организатором которой стал преподаватель музыкального кружка Сергей Кузнецов, начала свое существование в 1986 году. Вскоре у мальчиков из интерната появился продюсер. Андрей Разин, услышав запись ребят, понял, что с ними сможет покорить даже Москву.

В своё время солисты коллектива пользовались огромной популярностью и собирали аншлаги на выступлениях. Плотный гастрольный график (группа давала по несколько концертов в день) не оставлял ее участникам времени даже на учебу.

Но если говорить о гонорарах, они были сопоставимы с доходами самого Майкла Джексона. Как рассказывал сам Разин, студией «Ласковый май» было заработано более 18 000 000 советских рублей. К примеру, зарплата одного солиста группы в месяц составляла 1 500 рублей, которая была в 10 раз выше, чем средняя зарплата по стране.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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