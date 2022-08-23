На Рублёвке в настоящее время продают рекордное количество опустевшей недвижимости. Российские бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса спешно избавляются от своих элитных дворцов и домов.

После начала СВО РФ На Донбассе ина Украине из страны стали массово сбегать знаменитости, предпрениматели и другие состоятельные граждане.

На масштабы эмиграции богачей напрямую указывает количество опустевших особняков на Рублёвке. Появилась информация, что в первоклассном районе столицы на продажу выставлено огромное количество коттеджных домов. Всего число резиденций, которые доступны к продаже, составляет порядка 4 000. При этом стоимость апартаментов - от 2 трлн. рублей.

Напомним, что территорию России уже покинули Пугачёва, Галкин, Хаматова, Литвинова, Земфира, Нетребко, Лазарева, рок-группа «Би-2» и другие богачи, а также некоторые высшие должностные лица.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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