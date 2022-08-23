Сергей Лазарев заявил, что собирается судить самобытных исполнителей по всей строгости

Вскоре зрители увидят на телеэкранах Николая Баскова и Сергея Лазарева, которые снова будут радовать россиян развлекательными шоу.

Так, в сентябре на телеканале «Россия» планируется выход нового сезона музыкального проекта «Ну-ка, все вместе!» с Николаем Басковым в качестве его ведущего. В составе жюри мы увидим певца Сергея Лазарева.

Экс-участник группы SMASH, похоже, со всей серьезностью планирует подойти к вокальному шоу. Как заявил исполнитель, он будет по всей строгости оценивать самобытных исполнителей.

Артист признался, что все участники невероятно талантливые и яркие, поэтому он вынужден быть требовательным судьей.

«Сильный сезон ждет нас», - подчёркнул певец.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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