Сообщения жителей Петербурга о ситуации с КРТ проверит Следственный комитет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изучить требования петербуржцев к закону о так называемом «Комплексном развитии территорий» или реновации. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Сейчас под действие КРТ подпадают панельные дома, построенные в период с 1957 года по 1970 год. Эксперты и неравнодушные жители Северной столицы критикуют документ Смольного, отмечая, что чиновники подходят недобросовестно к выполнению условий программы.

Горожане боятся, что их внезапно лишат привычного жилья и переселят в многоэтажки на окраине. СМИ неоднократно отмечали, что закон реализуется в интересах группы лояльных девелоперов. Из этого следует, что Смольному не интересно мнение простых петербуржцев.

Бастрыкин поручил петербургскому главку СК подготовить доклад на соответствующую тему. Контроль за исполнением поручения будет осуществлять центральный аппарат ведомства.

«Горожан беспокоит процедура предоставления жилых помещений взамен подлежащих сносу домов, также граждане высказывают и другие опасения о градостроительных планах», — сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее петербургский суд принял иск об оспаривании «реновации» Смольного, который вызвал широкое общественное обсуждение. СМИ сообщили, что речь идет о коллективном иске, к которому может присоединиться каждый желающий. Авторы документа требуют признать закон о КРТ недействующим, поскольку он противоречит конституционным правам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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