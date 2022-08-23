StarHit: Бузова начала встречаться с 36-летним банкиром, возлюбленным Анны Калашниковой

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StarHit: Бузова начала встречаться с 36-летним банкиром, возлюбленным Анны Калашниковой
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Фото из открытых источников

Ольгу Бузову заподозрили в романе с богатым банкиром, возлюбленным телеведущей Анны Калашниковой. Избраннником скандальной теледивы стал 36-летний Иван Семенов, который, по слухам, по-прежнему находится в отношениях.

По информации издания StarHit.ru, Семенов последние несколько месяцев активно ухаживает за Олей. Бизнесмен заваливает Бузову дорогими презентами и цветами.

Поговаривают, что недавно мужчина преподнес экс-ведущей телестройки эксклюзивные дизайнерские туфли от Jimmy Choo, усыпанные 7000 кристаллами Swarovski. За такой порадок богатый ухажор отдал 350 тысяч рублей. Кроме того, банкир купил исполнительнице браслет от Van Cleef за 500 тысяч рублей.

Недавно 36-летняя Бузова была на семейном празднике в компании того самого Семенова. Иван привел новую пассию на день рождение своего родного брата. Официально пара не комментирует свои отношения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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