В Германии прах не развеивают: вскрылся большой обман о последней воле Юрия Шатунова

Андрей Разин, создатель группы «Ласковый май», продолжает утверждать, что тело Шатунова не просто так сожгли. По слова музыкального продюсера, Аркадий Кудряшов довел покойного экс-солитса коллектива до смерти, а теперь хочет скрыть следы преступления.

Разин заявил, что последняя воля певца о том, чтобы его тело после смерти сожгли и развеяли прах над озером в Германии, — это полный бред.

Во-первых, артист являлся православным, глубоко верующим человеком, он носил крестик. Это противоречит любым христианским канонам. Кроме того, подобные действия запрещен в Германии.

«Все то, о чем заявляет г-н Кудряшов, сплошная ложь. Сожгли они Юру, жена увезла прах супруга, что дальше будет с прахом, пока не знает никто. Поэтому Юры на Троекуровском кладбище нет. Похороны Шатунова— это обычная инсценировка. А адвокат попросту врет», — проинформировал Разин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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