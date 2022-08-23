Журналист Шахназаров негативно высказался о мерзком поцелуе Лазарева и Варнавы на сцене

Михаил Шахназаров негативно высказался о поцелуе певца Сергея Лазарева и одинокой Екатерины Варнавы прямо на сцене на глазах у публики. По словам звездного журналиста, после мерзкого зрелища нужно ставить какой-нибудь порнофильм, чтобы исчезло ощущение от этого бескультурья.

Публицист в очередном выпуске шоу «Полный абзац» дал свою оценку страстному поцелую музыканта и юмористки на одном из выступлений.

«Может бабки еще заплатить им за жалкую имитацию секса? После увиденного надолго пропадает желание. В Москве у нее (Варнавы) есть собственное шоу, и если бы я там такое увидел, то не пережил бы этого», - признался Михаил.

Шахназаров добавил: «Чтобы перебить горечь от этой мерзости, поставил бы себе фильм для взрослых на пять минут. Есть много неосмотренного приличного контента».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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