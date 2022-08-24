Актёр Садальский заявил, что заживо сгоревшая Елена Майорова не могла совершить самоубийство

Стаснислав Садальский уверен, что заживо сгоревшая Елена Майорова не совершила самоубийство. Версию о том, что несчастный случай является суицидом, актёр назвал полным бредом.

Мнение Садальского по поводу версий гибели Майоровой появилось в Сети. По словам Станислава, не было никакого самоубийства и не могло быть.

Напомним, что артистка сгорела в подъезде дома в августе 1987 года. Елена якобы курила и случайно задела сигаретой одежду, на которой позже обнаружили следы керосина. Майорова сгорела заживо.

После трагической новости появилось много слухов о суицидальных наклонностях знаменитости. Заслуженный артист считает, что в голове 39-летней актрисы не могло быть мыслей о смерти, поскольку она часто делилась различными идеями для творчества и планами на жизнь.

«Думаю, не было никакого суицида. Такого страшного к тому же. Было трагическое стечение обстоятельств. Усталость, плохое душевное состояние, болезнь, керосин, сигарета и спички», — говорит Садальский.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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