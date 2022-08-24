Бывшие любовницы основателя Playboy Хью Хефнера рассказали, каким миллиардер был в постели

Бывшие любовницы Хью Хефнера признались об отношениях с американким миллиардером. Также девушки рассказали, каким основатель Playboy был в постели.

Холли Мэдисон, которая была в отношениях с Хефнером с 2001 год по 2008, вместе с еще одной любовницей Бриджет Марквардт опубликовали подкаст Girls Next Level. В нем говорится об отношениях с главой Playboy.

По словам Мэдисон, ей совершенно не нравился секс с Хью.

«Он практически не двигался. Лежал посреди кровати как шишка на бревне», — вспоминает красотка.

Мэдисон говорит, что никто из находившихся в дворце «зайчиков» не получал удовольствия от секса с бизнесменом.

«Мы считали это работой по дому, которую мы были обязаны выполнять, чтобы нас не выгнали на улицу. Все хотели, чтобы это как можно быстрее состоялось», — вспоминает Холли.

Девушки добавили, что очень «неловко» себя чувствовали, когда были в постели с миллиардером в присутствии других и назвали это состояние «адом».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей