Екатерина Гордон назвала российскую сеть «Вкусно – и точка» ужасным позорищем

Екатерина Гордон резко высказалась о руководстве знаменитой сети «Вкусно – и точка». Общественница в своем «Телеграм» раскритиковала в пух и прах главных лиц сети быстрого питания.

«Вопрос к аудитории. Как найти фотографа, который на мятой и грязной салфетке фоткает уродливый и несвежий гамбургер. Если ты миллиардер, то почему не нанять нормальную команду, которая не будет снимать г...о. Это ужасно. Ну что за позорище такое. Это настоящее позорище, и точка», - возмутилась Гордон.

К сведению: «Вкусно – и точка» - это аналог ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Российская сеть была создана после закрытия в стране американской корпорации. Предприниматель Александр Говор свои первые рестораны открыл совсем недавно - 12 июня 2022 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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