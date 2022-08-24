Игорь Корнелюк рассказал, почему Дмитрий Нагиев решил покинуть шоу «Голос»

Игорь Корнелюк рассказал, почему Дмитрий Нагиев решил покинуть вокальное шоу «Голос». Главной причиной, по которой ведущий принял такое решение, музыкант называет накопившуюся усталость.

«У Димы безусловно есть харизма. Как здорово получалось у него вести “Голос”. Знаю Нагиева много лет. У меня на глазах проходит его карьера. Радуюсь всегда за него. Но у каждого из нас может накопиться усталость. Я так понимаю, он сам принял решение уйти. Я уважаю его за такой выбор», — сказал Корнелюк.

Напомним, 55-летний Дмитрий Нагиев был ведущим популярного телевизионного проекта «Голос» в течени 10 лет. Шоумен не так давно заявил о «творческой паузе». Окончательное решение по поводу работы телеведущего на Первом канале будет принято ближе к лету следующего года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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