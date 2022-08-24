Певица Кристина Орбакайте отправилась в Лондон на концерт Максима Галкина

Кристина Орбакайте отправилась в Великобританию. Интернет-пользователи убеждены, что дочь Пугачевой уехала туда к гастролирующему Максиму Галкину, пока тот выступает по странам Европы без своей звездной супруги и двойняшек.

Как предполагают подписчики, певица прилетела в Лондон, чтобы выразить поддержку комику, который осудил выполнение спецоперации на Украине.

Самые блидельные юзеры заметили, что в своих соцсетях Орбакайте разместила пост со снимком из Лондона. Поклонники считают, что дочь легендарной Примадонны решила составить компанию своему отчиму.

Сегодня сбежавший из России Галкин выступит перед британцами. До этого пародист посетил с концертами Израиль, Латвию, Финляндию, Польшу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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