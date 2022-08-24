Ксения Собчак за границей назначила встречу с Литвиновой и Земфирой

Ксения Собчак за рубежом назначила встречу с Ренатой Литвиновой и певицей Земфирой, которые в апреле покинули Россию и уехали в Париж.

Не секрет, что в последнее время сбежавшая актриса и скандальная телеведущая начали проявлять симпатию друг к другу в Сети. Рената сделала комплимент Ксюше:

«Дорожу и читаю Собчак. Всегда неравнодушная, как в омут. Была не была, мало безумия — все это она».

Собчак незамедлительно ответила:

«Рената, спасибо большое! Увидимся на концерте Земфиры. Я купила билеты».

Напомним, 55-летняя Рената Литвинова с 45-летней артисткой перебрались в Париж, где у актрисы и сценариста есть собственная квартира. А недавно исполнительница сообщила об гастрольном туре Borderline tour 2022, который будет длиться с октября по ноябрь. Земфира, которая зарабытывала очень большие гонорары в России, приедет с концертами в Стамбул, Гаагу, Тель-Авив, Гамбург, Вену, Прагу, Лондон и Париж.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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