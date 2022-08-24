Кудрявцева пожаловалась, что она и ее четырехлетняя дочь столкнулись с хейтом из-за СВО

Лера Кудрявцева заявила, что она столкнулась с хейтом в Сети. Недруги, которые не взирают на моральные нормы, пишут жуткие комментарии, желая смерти телеведущей и ее родным. Как призналась знаменитость, под волну ненависти попала даже ее маленькая дочь, 4-летняя Мария.

55-летняя теледива пожаловать на интернет-атаку со стороны незнакомцев. Анонимы пишут в Сети ведущей много оскорбительных сообщений и даже угрожают ей и ее четырехлетней дочери. Но на злопыхателей Кудрявцева не реагирует.

Причиной для нападок является позиция актрисы. Знаменитая блондинка поддерживает СВО и не планирует бежать из России за рубеж по примеру многих артистов.

«Я русская, и я патриот своей страны! Это не отменяет любовь к украинским друзьям и мирным гражданам Украины. Но ненависть всегда дает свои плоды. Я намерена защищать свою страну», — написала Лера.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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