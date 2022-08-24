Кудрявцева пожаловалась, что она и ее четырехлетняя дочь столкнулись с хейтом из-за СВО

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Гендиректор корпорации «Интер РАО» Борис Ковальчук предложил способ решения проблемы мусорной реформы, но власти Санкт-Петербурга оказались не готовы
В Санкт-Петербурге критически стоит вопрос с нехваткой новых школ. Родители стоят в огромных очередях, чтобы отдать своих детей в первый класс. Тем
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Снабжение Украине нового оружия не сможет изменить стратегический результат. Поэтому военная помощь США Киеву поставками оружия уже не поможет. По
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