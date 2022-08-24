Лобода, Ротару, Барских и Брежнева отмечают 31-годовщину Независимости Украины

Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изучить требования петербуржцев к закону о так называемом «Комплексном
Гендиректор корпорации «Интер РАО» Борис Ковальчук предложил способ решения проблемы мусорной реформы, но власти Санкт-Петербурга оказались не готовы
Людмила Порывай, посетив выступление Ирины Билык в Майами, оказалась в центре громкого скандала. 76-летняя женщина, которая долгое время проживает в
Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам
Рената Литвинова, 55-летняя актриса театра и кино, сделала неожиданное признание о своем происхождении. Покинувшая Россию артистка в своей соцсети
В последние дни августа курс доллара не может достигнуть отметки 60 рублей. Валюта постоянно балансирует на 50 руб. с копейками. По мнению некоторых
В особняке Салтыковой в Санкт-Петербурге продолжается снос флигелей, являющихся объектом культурного наследия. Несмотря на уголовное дело,
В Волжском проходят соревнования экипажей машин инженерного вооружения в рамках АрМИ-2022. Специалисты перевозят брёвна, технику через водные
Снабжение Украине нового оружия не сможет изменить стратегический результат. Поэтому военная помощь США Киеву поставками оружия уже не поможет. По
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