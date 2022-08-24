Лобода, Ротару, Барских и Брежнева отмечают 31-годовщину Независимости Украины

Image 16+
Лобода, Ротару, Барских и Брежнева отмечают 31-годовщину Независимости Украины
Знаменитости
Фото из открытых источников

Многие артисты сегодня празднуют День независимости Украины. Присоединиться к празднованию 31-й годовщины, помимо украинцев, поспешили такие артисты как София Ротару, Макс Барских, Светлана Лобода и Вера Брежнева, до последнего времени зарабатывающие деньги в РФ.

До начала спецоперации вышеупомянутые исполнители выступали с концертами в городах России. Некоторые из звезд там жили. Но теперь артисты-патриоты, которые поддержали родину, не намерены приезжать в РФ с выступлениями. 

Так, Ротару на украинском языке поздравила своих соотечественников с праздником. Лобода даже посвятила Дню независимости отдельный пост, в котором пообещала оставаться «до конца» со своей страной.

Барских, который облачился в вышиванку, представил новую песню «Украина».  Впервые певец планирует исполнить композицию на киевском Майдане. Брежнева в личном микроблоге опубликовала видеоролик с тортом в цветах украинского флага.

 

 



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Мать Александра Реввы опровергла дружбу сына с президентом Владимиром Зеленским

Сегодня, 21:34

Певица Кристина Орбакайте отправилась в Лондон на концерт Максима Галкина

Сегодня, 19:26

Лобода, Ротару, Барских и Брежнева отмечают 31-годовщину Независимости Украины

Сегодня, 19:13

Зрители спектакля с Чулпан Хаматовой в Риге потребовали вернуть деньги за билеты

Сегодня, 18:14

Ксения Собчак назначила встречу с Литвиновой на концерте Земфиры за границей

Сегодня, 17:45

32-летний Макс Барских представил песню на украинском языке

Сегодня, 17:38

Покинувшая Россию Рената Литвинова сделала неожиданное признание о своем происхождении

Сегодня, 17:12

Бывшие любовницы основателя Playboy Хью Хефнера рассказали, каким миллиардер был в постели

Сегодня, 12:23

Оставшийся без работы Ургант присматривает домик на Лазурном Берегу от 800 тысяч евро

Сегодня, 12:12

Продюсер Рудченко призвал дать Алле Пугачёвой неделю, чтобы определиться с позицией

Сегодня, 12:04

Соловьёв заявил, что уехавшая из РФ Лазарева пропила талант и народную любовь

Сегодня, 11:19

Певица Вера Брежнева с грустью вспомнила свою жизнь до спецоперации на Украине

Сегодня, 11:04

Музыкант Корнелюк заявил, что Дмитрий Нагиев по собственному желанию ушел из шоу «Голос»

Сегодня, 10:55

Екатерина Гордон назвала российскую сеть «Вкусно – и точка» ужасным позорищем

Сегодня, 10:17

Актёр Садальский уверен, что трагически погибшая Елена Майорова не могла свести счеты с жизнью

Сегодня, 10:05

StarHit: Меладзе, Ротару, Земфира и Лобода зарабатывали в России до 20 млн рублей за корпоратив

Сегодня, 09:40

Железняк назвала простой сюжет главной причиной большого успеха комедийного сериала «Сваты»

Сегодня, 09:19

Младший сын Кристины Орбакайте опубликовал фото, на котором похож на бабушку Аллу Пугачеву

Вчера, 23:13

Максим Галкин похвастался шикарными апартаментами в Лондоне с видом на легендарную арену The O2

Вчера, 22:57

Калашникова заявила, что у её избранника Семёнова нет интрижек с Ольгой Бузовой

Вчера, 22:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой
  • 21-08-2022, 23:12

ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой

Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам

Сообщения жителей Петербурга о ситуации с КРТ проверит Следственный комитет
  • Вчера, 00:15

Сообщения жителей Петербурга о ситуации с КРТ проверит Следственный комитет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изучить требования петербуржцев к закону о так называемом «Комплексном

Смольный не готов вкладываться в решение проблемы мусорной реформы в Петербурге
  • 22-08-2022, 18:23

Смольный не готов вкладываться в решение проблемы мусорной реформы в Петербурге

Гендиректор корпорации «Интер РАО» Борис Ковальчук предложил способ решения проблемы мусорной реформы, но власти Санкт-Петербурга оказались не готовы

76-летнюю Людмилу Порывай призывают депортировать из США из-за танцев с украинским флагом
  • Вчера, 20:45

76-летнюю Людмилу Порывай призывают депортировать из США из-за танцев с украинским флагом

Людмила Порывай, посетив выступление Ирины Билык в Майами, оказалась в центре громкого скандала. 76-летняя женщина, которая долгое время проживает в

ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой
  • 21-08-2022, 23:12

ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой

Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам

Покинувшая Россию Рената Литвинова сделала неожиданное признание о своем происхождении
  • Сегодня, 17:12

Покинувшая Россию Рената Литвинова сделала неожиданное признание о своем происхождении

Рената Литвинова, 55-летняя актриса театра и кино, сделала неожиданное признание о своем происхождении. Покинувшая Россию артистка в своей соцсети

Новости партнеров
Новости партнеров
9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен
  • Вчера, 19:57

9 сентября: политик Худяков назвал точную дату, когда доллар станет никому не нужен

В последние дни августа курс доллара не может достигнуть отметки 60 рублей. Валюта постоянно балансирует на 50 руб. с копейками. По мнению некоторых

В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина
  • Сегодня, 14:19

В Петербурге продолжают сносить дом Салтыковой, несмотря на внимание Бастрыкина

В особняке Салтыковой в Санкт-Петербурге продолжается снос флигелей, являющихся объектом культурного наследия. Несмотря на уголовное дело,

Непотопляемые КамАЗы: «Инженерная формула» вычислила как грузовикам штурмовать водоёмы
  • Сегодня, 18:21

Непотопляемые КамАЗы: «Инженерная формула» вычислила как грузовикам штурмовать водоёмы

В Волжском проходят соревнования экипажей машин инженерного вооружения в рамках АрМИ-2022. Специалисты перевозят брёвна, технику через водные

TAC: военная помощь США Украине поставками оружия уже не поможет
  • Сегодня, 21:09

TAC: военная помощь США Украине поставками оружия уже не поможет

Снабжение Украине нового оружия не сможет изменить стратегический результат. Поэтому военная помощь США Киеву поставками оружия уже не поможет. По