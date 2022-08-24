Лобода, Ротару, Барских и Брежнева отмечают 31-годовщину Независимости Украины

Многие артисты сегодня празднуют День независимости Украины. Присоединиться к празднованию 31-й годовщины, помимо украинцев, поспешили такие артисты как София Ротару, Макс Барских, Светлана Лобода и Вера Брежнева, до последнего времени зарабатывающие деньги в РФ.

До начала спецоперации вышеупомянутые исполнители выступали с концертами в городах России. Некоторые из звезд там жили. Но теперь артисты-патриоты, которые поддержали родину, не намерены приезжать в РФ с выступлениями.

Так, Ротару на украинском языке поздравила своих соотечественников с праздником. Лобода даже посвятила Дню независимости отдельный пост, в котором пообещала оставаться «до конца» со своей страной.

Барских, который облачился в вышиванку, представил новую песню «Украина». Впервые певец планирует исполнить композицию на киевском Майдане. Брежнева в личном микроблоге опубликовала видеоролик с тортом в цветах украинского флага.









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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