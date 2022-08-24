Макс Барских представил новую песню «Украина» на родном языке

Оскандалившийся певец Макс Барских представил новую песню на украинском языке. Композиция под названием «Україна» сегодня, 24 августа, появилась на официальном канале исполнителя на Ютуб.

В День независимости страны исполнитель спел песню на родном языке вместе с Васей Демчуком, певицей KOLA и электронным дуэтом Tvorchi. При этом автор песен не уточнил, почему сам не представил новый трек. Накануне композитором была анонсирована премьера произведения. Показ песни на телевидении состоится сегодня вечером в 19:00. Исполнитель появится в центре Киева, на Майдане независимости.

Отметим, что «Украина» - это четвертый украиноязычный трек Барских за последние шесть месяцев. Артист ранее заявлял, что теперь к музыке он относится как к чему-то из прошлого. По заявлению 32-летнего певца, он «пока не нашел себя нового», но убежден, что музыка лечит раны.

Дело в том, что исполнитель неоднократно подвергался травле из-за того, что на своих выступлениях за рубежом поёт русскоязычные хиты.

Осуждали его как россияне, так и украинцы.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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