Макс Барских представил новую песню «Украина» на родном языке

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Макс Барских представил новую песню «Украина» на родном языке
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Фото из открытых источников

Оскандалившийся певец Макс Барских представил новую песню на украинском языке. Композиция под названием «Україна» сегодня, 24 августа, появилась на официальном канале исполнителя на Ютуб.

В День независимости страны исполнитель спел песню на родном языке вместе с Васей Демчуком, певицей KOLA и электронным дуэтом Tvorchi. При этом автор песен не уточнил, почему сам не представил новый трек. Накануне композитором была анонсирована премьера произведения. Показ песни на телевидении состоится сегодня вечером в 19:00. Исполнитель появится в центре Киева, на Майдане независимости.
Отметим, что «Украина» - это четвертый украиноязычный трек Барских за последние шесть месяцев. Артист ранее заявлял, что теперь к музыке он относится как к чему-то из прошлого. По заявлению 32-летнего певца, он «пока не нашел себя нового», но убежден, что музыка лечит раны. 

Дело в том, что исполнитель неоднократно подвергался травле из-за того, что на своих выступлениях за рубежом поёт русскоязычные хиты.
Осуждали его как россияне, так и украинцы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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