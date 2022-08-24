Мать Александра Реввы опровергла дружбу сына с президентом Владимиром Зеленским

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Мать Александра Реввы опровергла дружбу сына с президентом Владимиром Зеленским
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Фото из открытых источников

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Александр Ревва тесно общается с Владимиром Зеленским. Мать юмориста решила раскрыть правду. Любовь Рачеева прокомментировала слухи о дружбе сына с украинским президентом.

Отец комедийного актера недавно признался, что его родной сын давно не приезжает к нему на Донбасс. Зато певец очень часто посещает Украину, где зарабатывает неплохие гонорары за проведение корпоративов. Также Ревва, по словам родителя, встречается со своим хорошим приятелем Зеленским. 

Мать артиста решила прокомментировать эту информацию. По словам Любови Николаевной, она не знает ничего о личной жизни Александра.

"Пишут, что Зеленский - это дрг Саши. Просто они какое-то время были вместе в КВН. Миша Галустян тоже был, с его мамой мы нередко общаемся в Сочи. Он тоже знал Зеленского, и что?!" - заявила г-жа Рачеева.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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